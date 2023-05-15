Жительница Барселоны рассказала об умении испанцев отдыхать почти бесплатно

Блогер Бердова: испанцы умеют отдыхать практически бесплатно

Жители Испании умеют отдыхать практически бесплатно. Также для большинства граждан этой страны их вторая половинка — лучшая компания, с которой можно насладиться идеальным днем, сообщила блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала популярные виды отдыха среди испанцев.

Отдых испанцев

Собеседница рассказала, что самый стереотипный образ испанца — это образ общительного и громкого человека, который много пьет кавы и наслаждается солнцем и жарой круглогодично.

Это похожая картина, но на деле не всегда так Алена Бердова блогер

«На самом деле не все испанцы любят жару, хотя лето является любимым сезоном для 45,2 процента граждан. 34 процента населения признаются, что перестают строить планы, когда жарко, а большинство граждан считают, что температура окружающей среды, при которой они чувствуют себя наиболее комфортно, — 21-25 градусов», — поделилась блогер.

Бердова добавила, что не все испанцы предпочитают вечеринки в качестве отдыха. 24,5 процента определяют свой идеальный день как «спокойный» и «домашний».

«Среди всего, чем можно заняться, не выходя из дома, испанцы больше всего любят смотреть фильмы или сериалы, обедать или ужинать дома с друзьями и семьей или читать книги дома», — перечислила она.

Более того, испанцы умеют очень бюджетно и даже практически бесплатно отдыхать, заявила собеседница «Ленты.ру».

«Более половины говорят, что им не нужны деньги, чтобы насладиться идеальным днем. Только 10 процентов утверждают, что чем больше денег они тратят, тем лучше они проводят время», — рассказала блогер.

Для большинства испанцев их вторая половинка — лучшая компания, с которой можно насладиться идеальным днем. Друзья занимают второе место Алена Бердова блогер

Отпуск и длинные выходные

Если у испанцев несколько выходных дней подряд, будь то праздники или длинные выходные, то 41,8 процента выбирают туристическую поездку, 31,5 процента — отдых, 26,1 процента — посещение родственников, а 20,1 процента — пребывание дома.

«Что касается предпочтений по отпуску, то они либо едут к морю, либо выбирают отдаленные экзотически места. Испанцы любят хвастаться тем, что в дороге, поэтому активно ведут социальные сети и проводят в них на отдыхе по два часа в день. Поколение постарше выбирает книги. Испанец читает на отдыхе в среднем около двух произведений», — сообщила Бердова.

Не секрет, что испанцы любят хорошую еду и, конечно же, хорошую выпивку, отметила блогер. Почти половина людей не контролируют, что они едят, потребляя в день на 500 калорий больше, чем дома.

Так как нация горячая, 36 процентов заявили, что занимаются сексом во время путешествий Алена Бердова блогер

«Однако в связи с последними событиями в мире Испания сейчас переживает экономический кризис, поэтому бюджет на поездки сокращается. Многие ищут самые дешевые предложения во время путешествий», — сказала девушка.

Если говорить про выбор места для отдыха, то стоить отметить, что испанцы любят путешествовать по своей стране, поделилась собеседница «Ленты.ру».

«Самые любимые направления: Андалусия, Канарские острова и Валенсийское сообщество. Самые популярные города: Мадрид, Севилья, Барселона, Валенсия и Кордова. Из международных направлений они предпочитают Париж, Лиссабон, Рим, Лондон и Нью-Йорк. Первые четыре города являются очень известными местами в Европе и в то же время находятся недалеко друг от друга. Ни одно из них не находится более чем в трех часах полета на самолете. Нью-Йорк выбирают те, кому надоела Европа. В него испанцы чаще всего предпочитают ездить летом», — сообщила блогер.

Выходной испанца

Бердова сообщила, что в воскресенье в Испании все закрыто.

«В этот день все должны отдыхать и приводить время с семьей. Чаще всего семейные воскресенья каталонцы проводят на пляже, организуя себе небольшой пикник, играя в мяч и просто ничего не делая», — заключила собеседница издания.

Ранее стало известно, что за период с марта 2022 года по апрель 2023-го число обращений со стороны россиян, связанных с приобретением недвижимости в странах Европы, увеличилось на 17,1 процента относительно аналогичного периода 2021-2022 годов.

С марта по декабрь 2022 года в десятку наиболее популярных направлений у граждан России для приобретения недвижимости за рубежом вошли пять стран континента — Испания, Греция, Португалия, Франция и Италия.

С января по апрель нынешнего года тройку самых популярных европейских направлений составили Испания, Греция и Португалия.