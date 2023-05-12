Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в Европе

Propriete Generale Group: спрос россиян на жилье в Европе вырос на 17,1 процента

За период с марта 2022 года по апрель 2023-го число обращений со стороны россиян, связанных с приобретением недвижимости в странах Европы, увеличилось на 17,1 процента относительно аналогичного периода 2021-2022 годов. О том, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в западных государствах, «Ленте.ру» сообщили эксперты международной группы компаний Propriete Generale Group.

Специалисты отметили, что за указанный период число закрытых сделок по покупке жилых и коммерческих помещений в Европе с участием россиян выросло на 9,8 процента по сравнению с прошлым годом. Они добавили, что за период с марта по декабрь 2022 года в десятку наиболее популярных направлений у граждан России для приобретения недвижимости за рубежом вошли пять стран континента — Испания, Греция, Португалия, Франция и Италия, на которые пришлось около 35 процентов от всего спроса на жилье. С января по апрель нынешнего года тройку самых популярных европейских направлений возглавили Испания, Греция и Португалия, на которые пришлось 8,4, 7,9 и 7,3 процента соответственно от всего спроса россиян на зарубежную недвижимость за это время.

«С марта 2022 года до настоящего времени мы наблюдаем устойчиво высокий спрос из России на европейские страны. Да, процесс покупки недвижимости там стал сложнее, появились ограничения, например, на переводы денежных средств из России, открытие и обслуживание счетов в местных банках. Однако в ответ на это уже найдены разнообразные обходные пути, позволяющие нашим гражданам открывать счета в банках, покупать недвижимость, получать виды на жительство и претендовать на «золотые визы» в европейских странах», — рассказал старший партнер и совладелец Propriete Generale Group Иван Яринковский.

По словам эксперта, существует три основных группы покупателей жилья в Европе из России. Первые — клиенты, у которых небольшой бюджет. Они покупают квартиры в новостройках с одной или двумя спальнями площадью до 50-80 квадратных метров со средним чеком и 200-250 тысяч евро (приблизительно от 16,9 до 21,1 миллиона рублей). Ко второй группе относятся состоятельные клиенты, приобретающие объекты либо квартиры большой площади с двумя или тремя спальнями, либо дома в престижных районах самых крупных городов Европы или на морском побережье. Средняя сумма их покупаемой ими квартиры варьируется от 500 тысяч до миллиона евро (примерно от 42,3 до 84,7 миллиона рублей), а дома — от 600-700 тысяч до 1,5 миллиона евро (от 50,8 миллиона до 127 миллионов рублей). Третью группу, на которую приходится порядка 15 процентов клиентов, составляют инвесторы, интересующиеся и жилой, и нежилой недвижимостью. Они обычно покупают объекты на сумму от 350 тысяч до миллиона евро (примерно от 29,6 миллиона до 127 миллионов рублей).

В мае аналитики Bloomberg предрекли скорый конец эпохи «золотых виз». Они убеждены, что выдача гражданства стран Европы за покупку в них жилья в скором времени может прекратиться на фоне быстрого роста цен на недвижимость и растущего недовольства населения.