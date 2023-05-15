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07:52, 15 мая 2023Россия

Глава СПЧ выступил за введение в УК статьи о русофобии

Глава Совета по правам человека Фадеев выступил за введение в УК статьи о русофобии
Валерий Фадеев

Валерий Фадеев. Фото: Минкультуры РФ / Global Look Press

В России нужно ввести в уголовный кодекс (УК) статью о русофобии. За это выступил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью «Известиям».

«С точки зрения юридической техники было бы достаточно внести дополнения в существующие статьи. Но я считаю, что важен именно политический жест. Необходимо тщательно продумать новую статью и внести изменения в Уголовный кодекс. Пока вопрос заключается в том, как описать русофобию», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ подчеркнул, что сейчас русофобия практически не является преступлением, хотя в УК существуют понятия «действие» и «бездействие», которые связаны с русофобией. По его мнению, Россия должна ответить на такие неправомерные действия, когда люди проявляют враждебность по отношению к стране.

Ранее аналогичную идею озвучил в разговоре с «Лентой.ру» зампред комитета Госдумы по информационной политике, член думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Олег Матвейчев. По его мнению, разжигание ненависти против русских как национальности стоит законодательно квалифицировать по аналогии с преступлениями против евреев.При этом он подчеркнул, что в рамках данного поля к уголовной ответственности в большинстве случаев не стоит привлекать сразу.

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Анастасия Шейкина
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