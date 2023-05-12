Понятие русофобии призвали закрепить законодательно по аналогии с антисемитизмом

Депутат Госдумы Матвейчев: за русофобию нужно наказывать так же, как за антисемитизм

Разжигание ненависти против русских как национальности стоит законодательно квалифицировать по аналогии с преступлениями против евреев. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, член думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Олег Матвейчев.

«Кажется, что с юридической точки зрения очень трудно определить термин "русофобия". Однако большинство стран нашли и внедрили в свое законодательство термин "антисемитизм"», — пояснил он.

Наказание за антисемитизм в России Антисемитизм — нетерпимость к евреям и их преследование по этническому признаку. Российский закон не дает толкование антисемитизма, равно как и не предполагает отдельной законодательной нормы, предусматривающей наказание за преступления против евреев как этноса. Однако, согласно правоприменительной практике, подобные деяния подпадают под действие 282 статьи УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Максимальная санкция в рамках этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Мы можем действовать по аналогии, и те юридические нормы, которые есть в отношении антисемитизма — разжигание вражды на национальной почве, например, — принять законодательно и в отношении преступлений против русских. Либо, например, дополнить новыми пунктами о русофобии статьи УК РФ, связанные с разжиганием ненависти на национальной почве. Можно пойти по европейскому пути Олег Матвейчев депутат Госдумы

Матвейчев также ответил на вопрос о том, какие именно деяния могут подпасть под действие новой возможной законодательной нормы относительно русофобии.

«Публичные действия, разжигание ненависти по национальному признаку, вот эти всевозможные употребления по типу "русня" — вам нравятся такие слова? Также распространение фейков про русских. Думаю, можно какие-то квалификационные признаки внести. Будем смотреть на практику правоприменения», — пояснил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что в рамках данного поля к уголовной ответственности в большинстве случаев не стоит привлекать сразу.

«Наша система обычно подразумевает, что мы не вводим сразу уголовные наказания, сначала административные, а при повторном нарушении они могут превращаться в уголовное — видимо, в этом направлении будем обсуждать с коллегами-депутатами», — объяснил депутат.

Ранее депутат Госдумы Ирина Яровая предложила ввести уголовное наказание за проявление русофобии, а также дать ее законодательное толкование как человеконенавистнической идеологии.

«Установление уголовной ответственности за русофобию, отнесение русофобии к современному нацизму и человеконенавистнической идеологии — это целеполагание, направленное на сохранение мира и безопасности», — цитирует РИА Новости Яровую.

В начале апреля ЛДПР внесла в парламент законопроект, который призван закрепить понятие «русофобия» и наказание за ее проявления. Член фракции ЛДПР Андрей Луговой заявил, что инициатива была одобрена всеми членами партии и будет внесена в Думу в ходе весенней сессии.