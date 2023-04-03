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03:02, 3 апреля 2023Россия

В Госдуму внесут законопроект о наказании за русофобию

«Известия»: в Госдуму внесут законопроект о наказании за проявление русофобии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В российском законодательстве планируют закрепить понятие «русофобия» и наказание за ее проявления. Об этом пишут «Известия».

Автором законопроекта выступила партия ЛДПР — в Госдуму его внесут в весеннюю сессию. При этом сама инициатива уже одобрена всеми членами фракции, рассказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЛДПР Андрей Луговой.

По словам парламентария, основной вопрос, который стоит перед авторами документа — дать корректное определение термина «русофобия». Вопросы наказания за ее проявление, по его мнению, требуют детального обсуждения и пока не решены.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка от заимствований. Закон ограничивает использование иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке.

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Юлия Мискевич
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