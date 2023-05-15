Телохранителям пришлось разнимать потасовку Бритни Спирс с мужем

TMZ: потасовку поп-певицы Бритни Спирс с мужем Сэмом Асгари пришлось разнимать охране

Стало известно, что брак американской певицы Бритни Спирс и фитнес-тренера Сэма Асгари переживает кризис. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию TMZ.

Отмечается, что в последнее время супруги очень много ссорились и дело доходило до рукоприкладства. Издание пообещало показать документальный фильм-расследование о непростых отношениях Спирс и Асгари, в котором, в частности, расскажет о том, что потасовку звездной пары однажды пришлось разнимать телохранителям 41-летней поп-звезды. Источник TMZ также подчеркнул, что из дома Спирс и Асгари часто раздавались крики, а в настоящий момент муж и жена живут раздельно.

Ранее Бритни Спирс заметили без обручального кольца через 10 месяцев после свадьбы с Сэмом Асгари. Певицу с плюшевым медведем на плече папарацци сфотографировали в аэропорту Лос-Анджелеса. Исполнительница поднималась на борт частного самолета, чтобы улететь на Гавайи. Компанию Спирс составил ее музыкальный менеджер Кейд Хадсон.