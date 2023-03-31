Бритни Спирс сняла обручальное кольцо и улетела на Гавайи без мужа

Певица Бритни Спирс улетела на Гавайи без мужа Сэма Асгари, сняв обручальное кольцо

Американскую певицу Бритни Спирс заметили без обручального кольца через 10 месяцев после свадьбы с фитнес-тренером и начинающим актером Сэмом Асгари. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Daily Mail.

41-летнюю Спирс с плюшевым медведем на плече папарацци запечатлели в Лос-Анджелесе. Поп-звезда поднималась на борт частного самолета, чтобы улететь на Гавайи. Компанию Спирс составил ее менеджер Кейд Хадсон.

Отмечается, что муж артистки остался в Лос-Анджелесе и также был замечен со снятым обручальным кольцом. В свою очередь певица активно делится подробностями своего отдыха в соцсетях. Спирс опубликовала несколько фотографий с Хадсоном, поделилась видео своих танцев и кадрами с пляжа.

В Daily Mail подчеркнули, что ближайшее окружение пары высказывало обеспокоенность за брак своих звездных друзей. Напомним, Спирс и Асгари поженились прошлым летом после пяти лет отношений.

Ранее Сэм Асгари заявил о желании сняться с женой в комедийном боевике. По словам супруга знаменитости, Спирс — отличная актриса, и он хотел бы поработать вместе с ней на большом экране. Супруг певицы отметил, что она обладает врожденными спортивными способностями, которые делают ее идеальным кандидатом на роль в экшн-фильме.