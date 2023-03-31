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19:05, 31 марта 2023Культура

Бритни Спирс сняла обручальное кольцо и улетела на Гавайи без мужа

Певица Бритни Спирс улетела на Гавайи без мужа Сэма Асгари, сняв обручальное кольцо

Фото: @britneyspears / face to face / Globallookpress.com

Американскую певицу Бритни Спирс заметили без обручального кольца через 10 месяцев после свадьбы с фитнес-тренером и начинающим актером Сэмом Асгари. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Daily Mail.

41-летнюю Спирс с плюшевым медведем на плече папарацци запечатлели в Лос-Анджелесе. Поп-звезда поднималась на борт частного самолета, чтобы улететь на Гавайи. Компанию Спирс составил ее менеджер Кейд Хадсон.

Отмечается, что муж артистки остался в Лос-Анджелесе и также был замечен со снятым обручальным кольцом. В свою очередь певица активно делится подробностями своего отдыха в соцсетях. Спирс опубликовала несколько фотографий с Хадсоном, поделилась видео своих танцев и кадрами с пляжа.

В Daily Mail подчеркнули, что ближайшее окружение пары высказывало обеспокоенность за брак своих звездных друзей. Напомним, Спирс и Асгари поженились прошлым летом после пяти лет отношений.

Ранее Сэм Асгари заявил о желании сняться с женой в комедийном боевике. По словам супруга знаменитости, Спирс — отличная актриса, и он хотел бы поработать вместе с ней на большом экране. Супруг певицы отметил, что она обладает врожденными спортивными способностями, которые делают ее идеальным кандидатом на роль в экшн-фильме.

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Сергей Равин
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