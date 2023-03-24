Муж Бритни Спирс заявил о желании сняться с женой в комедийном боевике

TMZ: муж Бритни Спирс Сэм Асгари заявил о готовности сняться с женой в комедийном боевике

Муж американской поп-звезды Бритни Спирс Сэм Асгари заявил о желании сняться с женой в комедийном боевике. Об этом пишет TMZ.

По словам Асгари, Спирс отличная актриса, и он хотел бы поработать вместе с ней на большом экране. Муж певицы отметил, что она обладает врожденными спортивными способностями, которые делают ее идеальным кандидатом на роль в комедийном боевике. Асгари также считает, что мог бы выполнять трюки с исполнительницей без помощи каскадеров.

Ранее стали известны подробности о состоянии здоровья Бритни Спирс. По словам анонимного источника, медицинские проблемы поп-певицы Бритни Спирс намного серьезнее, чем думают фанаты.

Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари в июне 2022 года. Известно, что они состояли в отношениях с 2016 года. Торжественную церемонию Спирс и Асгари решили сделать закрытой, пригласив только самых близких друзей.