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15:12, 11 февраля 2023Культура

Стали известны подробности о состоянии здоровья Бритни Спирс

Page Six: медицинские проблемы Бритни Спирс намного серьезнее, чем думают фанаты

Фото: Gabe Ginsberg / Getty Images

Медицинские проблемы американской поп-певицы Бритни Спирс намного серьезнее, чем думают фанаты. Об этом рассказал источник, знакомый с исполнительнецей, в разговоре с Page Six.

«Никто за пределами очень узкого круга опекунских организаций не знает, каков на самом деле медицинский статус Бритни», — сказал Page Six источник. «Если бы люди знали настоящий медицинский статус Бритни, я думаю, это раскрыло бы, что ее психические проблемы гораздо серьезнее, чем люди думают», — добавил он, комментируя состояние здоровья исполнительницы.

При этом анонимный источник отметил, что певицу не следует снова отдавать под полный контроль опекуна, даже если ей все еще нужна какая-то помощь или забота: «Независимо от ее психического состояния, для нее не обязательно находиться под опекой. Есть менее суровые способы справиться с этим».

Ранее источники TMZ сообщили о том, что близкие Бритни Спирс выразили обеспокоенность ее состоянием. По данным сайта, один из источников, регулярно контактирующий с певицей, выразил опасения за ее жизнь: «Я боюсь, что она умрет». Также сообщалось, что люди, которые окружают Спирс, встревожены ее неустойчивым поведением. Сама певица отрицает, что находится в плохой форме. «Меня тошнит от того, что людям разрешено придумывать истории о том, что я чуть не умерла», — прокомментировала слухи певица.

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Варвара Кошечкина
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