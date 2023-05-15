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16:25, 15 мая 2023Россия

Под Москвой девятиклассница пыталась покончить с собой из-за чувств к мужчине

MK.RU: в Подмосковье 15-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за чувств к мужчине

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На востоке Подмосковья 15-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за неразделенных чувств к взрослому мужчине. Об этом сообщает MK.RU.

По сведениям издания, девятиклассница гуляла с подругой. Она рассказала ей, что любит человека гораздо старше себя, который не отвечает ей взаимностью.

Через некоторое время приятельницы разошлись. Однако 15-летняя жительница Подмосковья в тот вечер к родным не попала.

Сотрудники полиции позвонили ее отцу и сообщили, что дочь пыталась свести счеты с жизнью. Ее доставили в больницу. Медики диагностировали у старшеклассницы переломы костей черепа и ребер, повреждение внутренних органов. Сейчас состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое.

Удалось выяснить, что школьницу воспитывают отец и бабушка. Мать девочки умерла в 2022 году.

В феврале сообщалось, что в Ялте школьница пыталась покончить с собой после неудачной попытки похудеть. Девочку отвезли в реанимацию, где ее состояние удалось стабилизировать.

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Анна Щербакова
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