В России предложили предоставить арендующим жилье студентам скидку на оплату ЖКХ

RT: в Госдуме предложили предоставить арендующим жилье студентам скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить пятидесяти процентную скидку на оплату услуг ЖКХ студентам, которые снимают жилье. Об этом пишет RT.

Парламентарий подчеркнул, что одна из основных проблем иногородних студентов — поиск места жительства на время учебы. При отсутствии мест в общежитиях студенты и их родители вынуждены тратить значительные средства на аренду жилья, отметил Власов.

Ранее в Госдуме предложили уравнять в ряде льгот студентов очного, вечернего и заочного отделений, получающих первое высшее образование. Речь идет о скидке на проезд и на посещение культурных учреждений, которые сегодня доступны только учащимся дневного отделения.