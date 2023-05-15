В Госдуме предложили уравнять студентов в ряде льгот

В Госдуме захотели уравнять в ряде льгот студентов очного, вечернего и заочного отделений

В Госдуме предложили уравнять в ряде льгот студентов очного, вечернего и заочного отделений, получающих первое высшее образование. Об этом пишут «Известия».

«Создание суверенной системы образования, о которой говорил президент России Владимир Путин на Совете законодателей, невозможно без поддержки студентов», — рассказал автор законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин.

По словам парламентария, речь идет о скидке на проезд и на посещение культурных учреждений, которые сегодня доступны только учащимся дневного отделения. Фракция КПРФ уже приступила к разработке законопроекта и хочет внести его на рассмотрение в Госдуму до конца весенней сессии.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предложил признать использование даркнета в России незаконным и обсуждает этот вопрос с юристами.