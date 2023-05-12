В России предложили признать использование даркнета незаконным

Депутат ГД Горелкин обсуждает с юристами признание использования даркнета в РФ незаконным

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил признать использование даркнета в России незаконным и обсуждает этот вопрос с юристами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я обсуждаю с юристами, как один из вариантов, признать использование даркнета незаконной деятельностью», — заявил парламентарий.

Горелкин назвал даркнет «прибежищем анонимных негодяев», в котором нечего делать законопослушным гражданам.

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