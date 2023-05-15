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17:24, 15 мая 2023Россия

В Петербурге четырехлетний ребенок проглотил зеркало на приеме у стоматолога

В Петербурге четырехлетний ребенок на приеме у врача проглотил стоматологическое зеркало

Фото: AKIRA_PHOTO / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок проглотил стоматологическое зеркало. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на приеме в частной клинике в Приморском районе города. Сначала ни врач, ни юный пациент ничего не заметили. Звонок из медучреждения поступил матери через несколько часов после окончания стоматологических процедур. В клинике женщине сообщили, что зеркало могло отломиться от крепления и попасть в желудок ее сыну.

Ребенка отправили на рентген, который этот факт подтвердил. По словам матери, хирургическое вмешательство не потребовалось — инородный предмет вышел естественным путем. Мальчик чувствует себя хорошо.

Ранее похожий случай произошел в стоматологической клинике на проспекте Просвещения. В конце марта пятилетний ребенок проглотил там наконечник бормашины.

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Евгения Куликова
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