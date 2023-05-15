В России создали вакцинный штамм от африканской чумы свиней

В России создали вакцинный штамм, защищающий животных от африканской чумы свиней

В России создали вакцинный штамм, защищающий животных от гибели при заражении актуальным для страны вирусом африканской чумы свиней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.

В ведомстве отметили, что в прошлом году для объединения компетенций при создании вакцины против чумы свиней профильными научными учреждениями Минобрнауки, Минсельхоза и Россельхознадзора подписано соглашение о консорциуме. Участники — восемь научных и образовательных организаций.

Отмечается, что исследования по созданию эффективных и безопасных вакцин против африканской чумы свиней продолжатся.

Ранее международная команда ученых из Мемориального онкологического центра Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке и Медицинской школы Икан на горе Синай, а также при поддержке немецкой фирмы BioNTech создала мРНК-вакцину для борьбы с агрессивной формой рака поджелудочной железы.