Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 15 мая 2023Мир

ОБСЕ возмутилась преимуществом Эрдогана на выборах

ПА ОБСЕ назвала преимущество Эрдогана на выборах неоправданным
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Emrah Gurel / AP

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обладал «неоправданным преимуществом» на президентских выборах, хотя они были хорошо организованы и «предлагали избирателям выбор между реальными политическими альтернативами». Об этом говорится в заявлении Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), цитаты оттуда приводит ТАСС.

Выводы ОБСЕ основаны на словах международных наблюдателей — 401 представителя из 40 стран. «Сохраняющиеся ограничения основных свобод собраний, ассоциаций и выражения мнений препятствовали участию некоторых оппозиционных политиков и партий, а также представителей гражданского общества и независимых СМИ», — возмутились в ОБСЕ.

Именно такие ограничения и сформировали преимущество нынешнего президента, считают наблюдатели. Впрочем, они также отметили: власти Турции предприняли некоторые шаги, чтобы дать возможность пострадавшим от землетрясений участвовать в выборах, но многие из них все равно столкнулись с трудностями.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента. Победитель определится во втором туре, 28 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Лукашенко появился на публике с перевязанной рукой на фоне слухов о болезни
22-летняя дочь Веры Брежневой показала тело в бикини
В России заявили о соблазнах Киева ударить по ней западным оружием
В ООН признали проблемы с соблюдением условий зерновой сделки
Приграничный российский город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ
Бывший глава ФИДЕ Илюмжинов рассказал о контактах с инопланетянами
В Литве назвали НАТО гарантом безопасности Украины
Назван город России с самыми дешевыми участками
Артемий Лебедев высказался о судьбе эмигрировавших россиян
Названо главное препятствие в повышении стипендий студентам до уровня МРОТ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.