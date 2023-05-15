ОБСЕ возмутилась преимуществом Эрдогана на выборах

ПА ОБСЕ назвала преимущество Эрдогана на выборах неоправданным

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обладал «неоправданным преимуществом» на президентских выборах, хотя они были хорошо организованы и «предлагали избирателям выбор между реальными политическими альтернативами». Об этом говорится в заявлении Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), цитаты оттуда приводит ТАСС.

Выводы ОБСЕ основаны на словах международных наблюдателей — 401 представителя из 40 стран. «Сохраняющиеся ограничения основных свобод собраний, ассоциаций и выражения мнений препятствовали участию некоторых оппозиционных политиков и партий, а также представителей гражданского общества и независимых СМИ», — возмутились в ОБСЕ.

Именно такие ограничения и сформировали преимущество нынешнего президента, считают наблюдатели. Впрочем, они также отметили: власти Турции предприняли некоторые шаги, чтобы дать возможность пострадавшим от землетрясений участвовать в выборах, но многие из них все равно столкнулись с трудностями.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента. Победитель определится во втором туре, 28 мая.