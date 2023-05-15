Эрдоган не сумел победить в первом туре президентских выборов. Сможет ли он удержать власть?

Президент Турции Эрдоган не смог одержать победу в первом туре выборов

Ни действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу не сумели одержать победу в первом туре выборов. После подсчета 99,31 процента бюллетеней ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов. Победитель определится во втором туре, 28 мая.

Выборы состоялись в минувшее воскресенье, 14 мая. Подсчет голосов официально не завершился — по состоянию на 9:55 местного времени (совпадает с московским) вскрыты и подсчитаны 100 процентов урн внутри страны, сообщает государственное новостное агентство Anadolu. Оставшиеся необработанные бюллетени — за границей, там необходимо вскрыть еще около 15 процентов урн. Оставшиеся голоса принципиально не повлияют на исход голосования.

Ни один кандидат не смог победить в первом туре

Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно было набрать более 50 процентов голосов.

Вопреки результатам большинства опросов общественного мнения, прогнозировавших лидерство Кылычдароглу, Эрдоган обошел кандидата от оппозиции, набрав 49,41 процента голосов. Кылычдароглу получил 44,96 процента.

Кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу выступает в штаб-квартире своей Республиканской народной партии (РНП), Анкара, 14 мая Cagla Gurdogan / Reuters

Третье место занял крайне правый политик Синан Оган с 5,20 процента голосов. Еще один оппозиционный кандидат Мухаррем Индже, хотя и снялся с выборов 11 мая, все равно остался в бюллетенях, а отданные за него 0,43 процента голосов, по решению ЦИК, считаются действительными. Они будут поровну распределены между тремя оставшимися кандидатами.

Оппозиционный кандидат может обойти Эрдогана во втором туре

Второй тур выборов состоится через две недели после первого, 28 мая. В нем будут участвовать лишь два кандидата — Эрдоган и Кылычдароглу. Результаты опросов, проведенных незадолго до выборов, говорили о том, что оппозиционный кандидат может рассчитывать на победу во втором туре с отрывом в 3-4, а то и 7-8 процентов голосов. Но нужно учитывать, что большинство из этих опросов указывали и на лидерство Кылычдароглу в первом туре, но кандидат от оппозиции уступил Эрдогану почти 5 процентов голосов.

Народные гулянья в ночь президентских и парламентских выборов в Турции, Анкара, 15 мая Yves Herman / Reuters

В следующие две недели Эрдогану и Кылычдароглу придется побороться за симпатии электората выбывшего из гонки Огана. Этот консервативный политик хоть и идеологически близок к Эрдогану, но выступал в оппозиции главе государства. Сам Оган, которого западные медиа уже называют «серым кардиналом» следующего тура, пока не заявлял о решении поддержать кого-либо из кандидатов, но отметил, что решающую роль в выборах сыграют турецкие националисты и кемалисты — то есть последователи идей отца-основателя современной Турции Кемаля Ататюрка.

Ключевым также станет вопрос, смогут ли два кандидата уговорить свой электорат пойти на избирательные участки во второй раз — в первом туре явка достигла рекордных 88,84 процента.

Не исключено, что во втором туре явка будет ниже, и нежелание избирателей тратить еще один выходной на многочасовые очереди к урнам может стоить кому-то из кандидатов победы

Турецкое общество в любом случае окажется расколото

Как бы не сложился второй тур, выборы в любом случае спровоцировали серьезный раскол внутри турецкого общества — на сторонников Эрдогана и сторонников Кылычдароглу, которых практически поровну.

Отразится это в том числе и на эффективности турецкого парламента, который выбирают одновременно с первым туром президентских выборов. Здесь тоже пока лидирует Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, но и оппозиции удалось набрать немало голосов — а значит, даже в случае поражения на президентских выборах она, скорее всего, сможет блокировать решения своих противников, что парализует парламент.