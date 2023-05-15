Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 15 мая

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на понедельник, 15 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки российские военные сбили ракету большой дальности Storm Shadow — об этом Минобороны сообщило впервые. На западной окраине Артемовска штурмовые отряды продолжают вести наступление, Воздушно-космические силы России сбили два украинских вертолета Ми-24 и Ми-8.

На южнодонецком и запорожском направлениях Украина потеряла свыше 150 военных, на купянском — до 145 человек, на донецком — до 235, на краснолиманском — более 75 военных, на херсонском — до 30.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 425 самолетов, 233 вертолета, 4156 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9169 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 10214 единиц специальной военной автомобильной техники.