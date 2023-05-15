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15:12, 15 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 15 мая

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на понедельник, 15 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

За минувшие сутки российские военные сбили ракету большой дальности Storm Shadow — об этом Минобороны сообщило впервые. На западной окраине Артемовска штурмовые отряды продолжают вести наступление, Воздушно-космические силы России сбили два украинских вертолета Ми-24 и Ми-8.

На южнодонецком и запорожском направлениях Украина потеряла свыше 150 военных, на купянском — до 145 человек, на донецком — до 235, на краснолиманском — более 75 военных, на херсонском — до 30.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 425 самолетов, 233 вертолета, 4156 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9169 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 10214 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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