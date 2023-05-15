В Госдуме предложили упростить для россиян получение льгот на оплату ЖКУ

«Известия»: депутат Госдумы Пахомов предложил упростить получение льгот на оплату ЖКУ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ внес в правительство рекомендации по упрощению получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом в понедельник, 15 мая, пишут «Известия» со ссылкой на рекомендации главы комитета Сергея Пахомова.

Согласно документу, задача депутатов и кабмина заключается в том, чтобы россияне получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг «максимально безболезненно для своего времени и нервов».

Как пишет газета, сейчас процесс получения льгот на оплату ЖКУ занимает много времени и требует сбора большого количества документов. Предполагается, что после рассмотрения рекомендации для получения льготы гражданам потребуется заполнить всего лишь одно заявление. Также в Госдуме предложили ввести новые критерии получения субсидии.

С 1 апреля в России поменялась методика подсчета совокупного дохода граждан для предоставления субсидии на оплату ЖКУ. Теперь совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии будет определяться за шесть календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии.