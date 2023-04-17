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09:06, 17 апреля 2023Среда обитания

Россиянам разъяснили новые правила предоставления субсидий на ЖКУ

Юрист Нойгалиева сообщила о новой методике подсчета совокупного дохода для субсидий на ЖКУ

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

С 1 апреля в России поменялась методика подсчета совокупного дохода граждан для предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Новые правила разъяснила россиянам ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева, пишет «Прайм».

«Теперь совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии будет определяться за шесть календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии», — рассказала юрист. Раньше шестимесячный расчетный период начинался за шесть месяцев до момента подачи такого заявления.

Кроме того, другим стал и порядок предоставления субсидии. Ранее ее переставали выдавать россиянам с непогашенной задолженностью. Теперь субсидию замораживают, если у получателя есть подтвержденная судом непогашенная задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за последние три года — норму привели в соответствие с Жилищным кодексом, заключила юрист.

Ранее сообщалось, что претендовать на субсидии на ЖКУ могут не только граждане, чей доход ниже прожиточного минимума. Так, если объем расходов на коммуналку составляет больше 22 процентов от доходов, то семья может рассчитывать на помощь. За субсидией могут обратиться и иностранцы при наличии международного договора.

Нина Ташевская
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