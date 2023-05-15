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12:35, 15 мая 2023Россия

В российском городе двухлетний ребенок покурил вейп и попал в реанимацию

В Нижневартовске двухлетний ребенок затянулся вейпом и оказался в реанимации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Нижневартовске двухлетний ребенок затянулся вейпом и оказался в реанимации. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, ребенок оказался без присмотра и нашел электронную сигарету. Одной затяжки хватило, чтобы он получил сильное отравление.

Других подробностей о состоянии пострадавшего не сообщается, перевели ли ребенка из реанимации в обычную палату, неизвестно. При этом в полиции подтвердили факт инцидента. Отмечается, что проверка по факту случившегося до сих пор продолжается.

«Инцидент произошел в конце апреля, но проверка все еще проводится. Семья, в которой это произошло, многодетная, состоит на учете», — рассказали изданию в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Ранее сообщалось, что 23-летнего мужчину арестовали после того, как видео, на котором он дает ребенку электронную сигарету, попало в сеть.

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Марк Леонов
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