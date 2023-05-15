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13:21, 15 мая 2023Россия

Последствия взрыва в московском магазине сняли на видео

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в продовольственном магазине в Москве

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в продовольственном магазине в Москве. Запись публикует Telegram-канал «112».

На выложенных кадрах видно, что после взрыва огнем оказался охвачен торец здания, над ним поднимается большой столб черного дыма.

По предварительной информации, на первом этаже торгового центра, где находится магазин, взорвался газовый баллон. О пострадавших не сообщается.

О взрыве в магазине стало известно днем в понедельник, 15 мая. На место уже выдвинулись экстренные службы.

Марк Леонов
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