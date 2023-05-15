Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 15 мая 2023Россия

В магазине Москвы произошел взрыв

В МЧС не подтвердили информацию о взрыве в «Перекрестке», горел мусорный контейнер
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Telegram-канал Shot

В магазине на юге Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, взрыв прогремел на улице Адмирала Ушакова в «Перекрестке». На место следуют оперативные службы, подробности случившегося уточняются.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в магазине взорвался газовый баллон. В Мосгазе заявили, что здание, где произошел взрыв, не газифицировано.

Позднее в МЧС уточнили, что у здания ТЦ, в котором расположен магазин, загорелся мусорный контейнер. Информацию о взрыве в экстренных службах не подтвердили.

Ранее в жилом доме московского Троицка взорвался газовый баллон. Тогда 18-летний житель нашел на полу подъезда коробку и пнул ее. Внутри оказался газовый баллон, который взорвался. У россиянина диагностировали открытый перелом ноги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на публикацию о якобы желании Пригожина сдать позиции ВС РФ
Психологи помогут московским школьникам сдать ЕГЭ
Минобороны заявило об ожесточенных боях в Артемовске
Российские войска ликвидировали две украинские ДРГ в ЛНР
Российские военные уничтожили сотни бойцов ВСУ на одном направлении
Российские войска уничтожили свыше 150 бойцов ВСУ на двух направлениях
Российские системы ПВО перехватили ракету большой дальности Storm Shadow
Российские истребители сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР
Украинские войска потеряли до 145 человек на купянском направлении
Минобороны заявило об уничтожении 145 бойцов ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.