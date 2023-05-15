В магазине Москвы произошел взрыв

В МЧС не подтвердили информацию о взрыве в «Перекрестке», горел мусорный контейнер

В магазине на юге Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, взрыв прогремел на улице Адмирала Ушакова в «Перекрестке». На место следуют оперативные службы, подробности случившегося уточняются.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в магазине взорвался газовый баллон. В Мосгазе заявили, что здание, где произошел взрыв, не газифицировано.

Позднее в МЧС уточнили, что у здания ТЦ, в котором расположен магазин, загорелся мусорный контейнер. Информацию о взрыве в экстренных службах не подтвердили.

Ранее в жилом доме московского Троицка взорвался газовый баллон. Тогда 18-летний житель нашел на полу подъезда коробку и пнул ее. Внутри оказался газовый баллон, который взорвался. У россиянина диагностировали открытый перелом ноги.