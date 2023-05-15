Российский парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы

Российский парикмахер Евдокимова заявила, что надо мыть голову один-два раза в неделю

Российский парикмахер Людмила Евдокимова раскрыла оптимальную частоту мытья волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Так, специалистка рассказала, что ежедневно кожа головы выделяет необходимое количество себума, который защищает пряди от ломкости и повреждений. Однако, по словам Евдокимовой, если его станет слишком много, то это приведет к появлению перхоти и размножению бактерий.

«Поэтому в норме надо мыть голову один-два раза в неделю», — заявила собеседница издания.

Ранее косметолог-трихолог Виктория Ощепкова перечислила россиянам способы сохранить качество волос. В первую очередь специалистка посоветовала сушить волосы феном на программе с прохладной температурой и с использованием термозащиты. Помимо этого, эксперт напомнила о важности употребления необходимых микроэлементов и витаминов, которые улучшают внешний вид шевелюры.