Врач предупредил о вреде минеральной воды для некоторых категорий людей

Гастроэнтеролог Якушев предупредил о вреде минеральной воды для людей с циррозом печени

Гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт Андрей Якушев предупредил о вреде минеральной воды для некоторых категорий людей. Его слова приводит «Газета.Ru».

Врач предупредил, что из-за большого количества натрия в составе минеральной воды ее употребление может приводить к отекам. Кроме того, в зависимости от производителя, в ней содержится от 50 до 200 миллиграмм ионов натрия на литр. «Поэтому людям с отечным синдромом любой этиологии не рекомендуется потребление большого количества минеральной воды, а также соли и хлеба», — сказал он.

Специалист также призвал людей с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, с заболеваниями почек и циррозом печени не употреблять минеральную воду без предварительной консультации с врачом. По его словам, при этих заболеваниях в организме нарушена система, которая регулирует объем крови и внеклеточной жидкости, на что натрий повлияет крайне негативно.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала о влиянии пакетированных соков на здоровье. По ее словам, даже если просто выдавить свежий сок из яблок, то на стакан необходимо около пяти плодов — пять яблок сразу не съесть, так как это большое количество простых сахаров и фруктозы. Такая доза оказывает влияние на зубы, желудок и стимулирует выброс инсулина, предупредила диетолог.

