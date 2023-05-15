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12:59, 15 мая 2023Наука и техника

Глобальное потепление связали с наводнениями в Индии

Communications Earth & Environment: глобальное потепление связано с наводнениями в Индии
СюжетНаводнения в Индии

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Ученые Индийского технологического института и Калифорнийского университета показали, что глобальное потепление увеличивает число «атмосферных рек», связанных с наводнениями в Индии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment.

Атмосферные реки представляют собой каналы насыщенного влагой воздуха, которые образуются, когда сталкиваются области давления, выталкивая воздушные массы с большим количеством влаги. При приближении к поверхности влага высвобождается, часто выпадая в виде обильных ливней.

Исследователи проанализировали данные о погоде за период с 1951 по 2020 год в поисках свидетельств о стихийных бедствиях в Индии, особенно в сезон дождей. Оказалось, что атмосферные реки приводили к наводнениям 596 раз, 95 процентов этих событий происходило в сезон дождей, а 54 процента крупнейших случаев пришлось на последние три десятилетия.

Авторы отмечают, что высокая температура поверхности океана в некоторых частях Индийского океана привела к большему испарению, что, в свою очередь, привело к большему количеству дождей, связанных с «атмосферными реками».

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Александр Еникеев
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