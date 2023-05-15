В Москве женщина умерла при пожаре в апартаментах

Прокуратура Москвы: на Большой Почтовой улице женщина умерла при пожаре в апартаментах

В центре Москвы обнаружили тело женщины на месте пожара. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Пожар на площади три квадратных метра произошел в комплексе жилых апартаментов на улице Большая Почтовая. После ликвидации возгорания спасатели нашли останки умершей женщины 1986 года рождения на кровати.

На месте инцидента работают правоохранительные органы — действия координирует Басманный межрайонный прокурор Аркадий Швецов. Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей масштабные пожары в Курганской области, в которых погибла женщина.