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07:58, 15 мая 2023Россия

В Москве женщина умерла при пожаре в апартаментах

Прокуратура Москвы: на Большой Почтовой улице женщина умерла при пожаре в апартаментах
СюжетПожар в Москве:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В центре Москвы обнаружили тело женщины на месте пожара. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Пожар на площади три квадратных метра произошел в комплексе жилых апартаментов на улице Большая Почтовая. После ликвидации возгорания спасатели нашли останки умершей женщины 1986 года рождения на кровати.

На месте инцидента работают правоохранительные органы — действия координирует Басманный межрайонный прокурор Аркадий Швецов. Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей масштабные пожары в Курганской области, в которых погибла женщина.

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Юлия Мискевич
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