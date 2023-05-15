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19:48, 15 мая 2023Россия

Роспотребнадзор опроверг информацию о заражении человека чумой от клещей

Роспотребнадзор заявил, что случаи заражения человека чумой от клещей не фиксировались

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Информацию о том, что новые виды клещей могут заражать человека чумой нельзя считать обоснованной, подобные случаи не фиксировались. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«В статье Persian Journal of Acarology, действительно, описаны три новых вида гамазовых клещей. По следам публикации вышел комментарий о том, что эти клещи "могут вызвать чуму" и некоторые другие природно-очаговые заболевания. Этот комментарий нельзя назвать обоснованным», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сообщившие о новых клещах авторы не проводили исследования на предмет заражения членистоногих инфекцией. Факт передачи чумы млекопитающим также не установлен.

В Роспотребнадзоре пояснили, что случаи заражения человека чумой от гамазовых клещей не фиксировались, так как они не нападают на людей.

Накануне ученые Тюменского медицинского университета открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка. Специалисты отметили, что паразиты распространены в Сибири и Монголии.

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Никита Абрамов
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