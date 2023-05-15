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05:00, 15 мая 2023Наука и техника

В России открыли новые опасные виды клещей

Тюменские ученые обнаружили три новых вида клещей, переносящих чуму и лихорадку

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Ученые Тюменского медицинского университета открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка. По словам специалистов, паразиты распространены в Сибири и Монголии, результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Acarology.

«Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae. Представители первого семейства известны как переносчики бартонеллеза, а второго — ряда опасных природно-очаговых инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз, чума», — рассказала доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова.

Один из клещей был добыт в 2020 году из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ, когда были обследованы имеющиеся коллекции летучих мышей. Другие были собраны прижизненно с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых, которых затем отпустили в природу.

Как подчеркнули ученые, данные клещи не похожи на описанных ранее. По всей видимости, этот фаунистический комплекс обитает южнее азиатской части России — предположительно на территории Китая.

Ранее врач-терапевт Алена Гуляева рассказала, что риск заражения клещевым энцефалитом выше всего в Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской, Томской, Тверской, Ивановской и Костромской областях.

По ее словам, жителям Урала, Сибири и Центральной России необходимо проходить вакцинацию от клещевого энцефалита в обязательном порядке.

Ранее медики рассказали о правильном способе обнаружить и удалить клеща. Чтобы снизить риск заражения опасными инфекциями после укуса паразита, его надо извлечь как можно быстрее, однако при удалении нельзя использовать обычные пинцеты или иголки.

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Марина Совина
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