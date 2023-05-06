Терапевт Яруллов: для удаления клеща нельзя использовать обычные пинцеты или иголки

Чтобы снизить риск заражения опасными инфекциями после укуса клеща, его надо извлечь как можно быстрее, однако при удалении нельзя использовать обычные пинцеты или иголки. В беседе с «Лентой.ру» терапевт, старший врач общей практики медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Линар Яруллов назвал россиянам правильный способ обнаружить и удалить опасное паукообразное.

Врач объяснил, что клещи обычно находятся в лесистой местности, парках, в высокой траве и на кустарниках. Они могут прикрепляться к коже человека или животного. Если человек какое-то время находился на природе, важно после этого осмотреть все тело, в особенности части, которые не были покрыты одеждой. Обнаружить клеща можно путем осмотра кожи на предмет присутствия маленького черного или коричневого насекомого, подчеркнул Яруллов.

Терапевт предупредил, что при обнаружении клеща, его необходимо сразу же удалить. Если этого не сделать, паукообразное может оставаться на коже в течение нескольких дней или даже недель, ухудшая самочувствие человека и повышая риск заражения инфекцией.

Существует несколько способов удаления клеща. Наиболее эффективным способом является использование специальных пинцетных щипцов или петельки для удаления клеща. Не рекомендуется использовать обычные пинцеты или иголки, так как они могут повредить клеща и способствовать передаче инфекции Линар Яруллов врач-терапевт

Чтобы правильно удалить клеща, нужно:

Использовать специальные пинцетные щипцы или петельки для удаления клеща

Щипцы помещать как можно ближе к коже, где прикрепилось паукообразное

Клеща надо удалять медленно и ровно, не поворачивая его

После удаления место укуса надо продезинфицировать

Можно сохранить клеща для возможного проведения анализов на наличие инфекций, но сразу нести его в медучреждение не следует, продолжил Яруллов. Его можно поместить в стеклянную банку или закрытый пластиковый пакет и хранить в холодильнике, на тот случай, если понадобится доставить его в медицинское учреждение.

Также, по словам терапевта, необходимо следить за состоянием здоровья в течение нескольких недель после укуса, чтобы заметить любые симптомы, которые могут указывать на инфекцию.

После удаления клеща необходимо обработать место укуса, чтобы предотвратить распространение инфекции. Для этого рекомендуется использовать антисептик или специальный препарат для обработки укусов клещей. Если вы не знаете, как правильно обработать место укуса, лучше обратиться к медицинскому специалисту Линар Яруллов врач-терапевт

В заключение Яруллов добавил, что к врачу надо обратиться, если после удаления клеща появились покраснение или опухоль вокруг места укуса, лихорадка, головная боль. Также следует взять с собой клеща для проведения анализа.

К специалисту следует пойти и в случае, если человек уверен, что удалить клеща самостоятельно не сможет или если паукообразное находится в необычном месте, например в ухе.

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