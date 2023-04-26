Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:36, 26 апреля 2023Забота о себе

Россиянам объяснили правила первой помощи при укусе осы

Терапевт Близнюк: после укуса осы нужно приложить холодный компресс и обильно пить воду

Фото: Kirill Pershin / Unsplash

Для облегчения жжения, сильной боли и снятия общей токсической реакции после укуса осы нужно предпринять несколько простых действий, рассказала врач-терапевт Елена Близнюк. В беседе с NEWS.ru она объяснила правила первой помощи при укусе насекомого.

Первое, что надо сделать после нападения осы, рассказала она, — это приложить холодный компресс к месту укуса. «Это может быть кусок льда, замотанный в ткань, грелка со льдом или смоченный холодной водой кусок ткани. Данная мера будет препятствовать всасыванию яда», — объяснила она. Врач добавила, что к месту укуса для облегчения зуда и жжения можно приложить примочку с раствором пищевой соды (одна чайная ложка на один стакан воды).

Кроме того, продолжила терапевт, после укуса в течение дня необходимо обильно пить воду, чтобы снять общую токсическую реакцию. Отек от укуса, уточнила Близнюк, должен пройти в течение двух часов, в противном случае следует принять антигистаминные препараты.

Материалы по теме:
Осталось прикопать Неуязвимые бактерии угрожают гибелью человечеству
Осталось прикопатьНеуязвимые бактерии угрожают гибелью человечеству
20 января 2017
Не навреди Самые дикие и безумные способы борьбы с заболеваниями
Не навредиСамые дикие и безумные способы борьбы с заболеваниями
30 ноября 2018

Ранее врач Роман Иванов раскрыл порядок действий при укусе клеща. Специалист призвал как можно быстрее обратиться к врачу или извлечь клеща самостоятельно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило аварию МиГ-31 в Мурманской области
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Актриса Ольга Кабо высказалась о поездке в Баку
В ООН отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Врачи с Первого канала перечислили лекарства для дачной аптечки
Названы топ-3 главных направления для отдыха летом у россиян
Женщина назвала самой большой ошибкой в жизни популярную бьюти-процедуру
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
На Украине оценили эффективность предстоящего контрнаступления
Мужчина решил поохотиться на птиц и случайно застрелил семимесячного сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.