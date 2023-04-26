Россиянам объяснили правила первой помощи при укусе осы

Терапевт Близнюк: после укуса осы нужно приложить холодный компресс и обильно пить воду

Для облегчения жжения, сильной боли и снятия общей токсической реакции после укуса осы нужно предпринять несколько простых действий, рассказала врач-терапевт Елена Близнюк. В беседе с NEWS.ru она объяснила правила первой помощи при укусе насекомого.

Первое, что надо сделать после нападения осы, рассказала она, — это приложить холодный компресс к месту укуса. «Это может быть кусок льда, замотанный в ткань, грелка со льдом или смоченный холодной водой кусок ткани. Данная мера будет препятствовать всасыванию яда», — объяснила она. Врач добавила, что к месту укуса для облегчения зуда и жжения можно приложить примочку с раствором пищевой соды (одна чайная ложка на один стакан воды).

Кроме того, продолжила терапевт, после укуса в течение дня необходимо обильно пить воду, чтобы снять общую токсическую реакцию. Отек от укуса, уточнила Близнюк, должен пройти в течение двух часов, в противном случае следует принять антигистаминные препараты.

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