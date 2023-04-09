Врач раскрыл порядок действий при укусе клеща

Врач Иванов: при укусе клеща следует обратиться в больницу или извлечь его самостоятельно

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с RT раскрыл порядок действий при укусе клеща.

Специалист призвал как можно быстрее обратиться в больницу или извлечь клеща самостоятельно. «Для этого захватите его пинцетом или пальцами, обернутыми двумя слоями марли, медленно откручивайте его из кожи, стараясь не раздавить. Отвезите клеща на исследование в закрытой емкости», — отметил он.

Врач добавил, что в ситуациях, когда нет возможности отдать клеща в лабораторию, следует спустя десять дней после укуса сдать кровь на анализ.

Иванов напомнил, что самой опасной из клещевых инфекций является энцефалит. При этом, по его словам, даже если человек привит от энцефалита, сохраняется риск заразиться боррелиозом, а также эрлихиозом, анаплазмозом.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков напомнил россиянам об опасности укуса клеща. Он рассказал, что защититься от укуса членистоногого достаточно сложно, и назвал первые признаки контакта. Также специалист отметил, что на территории России обитают разные виды клеща, многие из которых передают инфекции: болезнь Лайма, клещевой энцефалит и другие.

