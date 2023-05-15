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19:07, 15 мая 2023Ценности

Кадыров раскрыл цену выкупа своего коня из «заточения» в Чехии

Кадыров выкупил у украинских спецслужб похищенного в Чехии коня Зазу за 18 тысяч долларов
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Фото: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о возвращении домой своего чистокровного жеребца по кличке Зазу, который с 2014 года содержался на конюшне в Чехии из-за введенных в отношении руководителя региона санкций. Пост на эту тему появился в его официальном Telegram-канале.

Как пишет Кадыров, в начале 2023 года через посредников с ним связались представители украинских спецслужб и предложили выкупить коня. «Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился», — признался он. Вскоре выяснилось, что спецслужбы инсценировали кражу Зазу из конюшни в Чехии в сговоре с местными полицейскими.

Кроме того, Кадыров раскрыл цену выкупа своего коня «из заточения». «И обошлось мне его возвращение... Внимание: в 18 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»)! Да-да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки!» — считает он. В публикации также уточняется, что в настоящее время жеребца транспортируют в Чечню.

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7 марта сообщалось, что в поселке Крабчице в Чехии украли чистокровного английского жеребца, принадлежащего Рамзану Кадырову. Предположительно, злоумышленники вывезли животное из конюшни в ночь на 4 марта. «По всей видимости, неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и увел племенного жеребца», — рассказала пресс-секретарь полиции Павла Кофрова.

Стоимость 16-летнего жеребца составляет 400 тысяч крон (1,3 миллиона рублей). У животного есть отметина в виде неправильной белой звезды на лбу, а часть его правой задней ноги ниже сустава голени также белого цвета. Известно, что данный конь, купленный в 2012 году, вместе с несколькими другими лошадьми являлся частью имущества, которое Чехия заморозила у главы Чечни на основании международных санкций.

Рамзан Кадыров известен своей привязанностью к животным. По разным оценкам, в его конюшне породистых скакунов содержатся свыше сотни лошадей, которые регулярно принимают участие в скачках в России и за рубежом. В апреле 2021 года глава Чечни сообщил, что в республике будут организовывать престижные скачки лошадей чистокровной породы на высшем уровне. Для этого рядом с Грозным строят семь конюшен для размещения элитных лошадей.

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Карина Черных
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