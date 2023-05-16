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08:11, 16 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о «бешеном» штурме Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»

«РВ»: боец ВСУ пожаловался на бешеные штурмы российских сил в Артемовске

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» штурмуют Артемовск (украинское название — Бахмут) как бешеные, у украинских военных нет сил удерживать позиции. Об этом сообщают военкоры проекта «Русская Весна» (RusVesna) со ссылкой на заявление бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Жесткие бои и, к сожалению, удержание многих позиций сейчас нереально из-за большого давления. В связи с продвижением ВСУ на окраинах, русские попросту не дают удержать позиции, потому что штурмуют как бешеные», — говорится в материале.

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Также стало известно, что для украинских военных обстановка на бахмутском направлении тяжелая: на севере ЧВК «Вагнер» активно продвигается в этом секторе, стремится прорвать оборону, в том числе прорваться к концу улицы Леси Украинки для выравнивания линии фронта.

В центре города идут бои за перекресток улиц Чайковского и Юбилейной, это место является значимым для обороны и сдерживания продвижения противника.

Ранее Минобороны России рассказало, что штурмовые отряды ведут бои в Артемовске. В оборонном ведомстве добавили, что наиболее ожесточенное противостояние идет на западных окраинах города.

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Марина Совина
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