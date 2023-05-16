Радиационные пояса впервые обнаружили у внесолнечного объекта

Nature: у внесолнечного объекта впервые наблюдали радиационные пояса

Астрономы США впервые наблюдали радиационный пояс за пределами Солнечной системы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

С помощью комплекса из 39 радиотелескопов были получены первые изображения радиационных поясов, окружающих ультрахолодный карлик LSR J1835+3259 — субзвездный объект, занимающий промежуточное положение между крупными планетами и маломассивными звездами. Радиационные пояса представляют собой зоны в форме тора, которые содержат большое количество высокоэнергетических частиц, захваченных полем солнечного ветра. Частицы, которые идут вдоль линий магнитного поля к полюсам, генерируют полярные сияния.

Радиационные пояса присутствуют в магнитосферах всех крупных планет Солнечной системы, в том числе Земли, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Эти постоянные экваториальные зоны релятивистских частиц с энергией до десятков мегаэлектронвольт могут простираться на расстояние, которое более чем в 10 раз больше радиуса планеты, излучать постепенно меняющееся радиоизлучение и воздействовать на химический состав поверхности близких спутников.

Оказалось, что радиоизлучение LSR J1835+3259 имеет двухлепестковую и осесимметричную структуру, подобную радиационным поясам Юпитера. Энергия электронов в плазме оценивается в 15 мегаэлектронвольт, что также согласуется с параметрами радиационных поясов Юпитера.

Чтобы создать магнитное поле, внутренняя часть планеты должна быть достаточно горячей, чтобы иметь электропроводящие жидкости, которые в случае Земли представляют собой расплавленное железо в ее ядре. На Юпитере проводящей жидкостью является водород, который становится металлическим при экстремальном давлении. Металлический водород, вероятно, также генерирует магнитные поля у коричневых карликов, в то время как внутри звезд проводящей жидкостью является ионизированный водород.

