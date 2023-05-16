Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:04, 16 мая 2023Россия

В российском регионе украинский дрон атаковал полицейских

СК России: в селе Хоромное Брянской области украинский дрон атаковал полицейских

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украинский дрон атаковал полицейских в Брянской области, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Как уточнили в ведомстве, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «ВСУ обстреляли населенный пункт Хоромное в Брянской области. После прибытия на место происшествия сотрудников полиции на их автомобиль с беспилотника было сброшено взрывное устройство», — отметили следователи.

В результате повреждены два автомобиля. Кроме того, по данным ведомства, украинские военные дважды обстреляли город Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. В результате действий ВСУ повреждены жилые дома, здание школы, автомобили. По предварительной информации, есть жертвы среди мирных жителей. Количество погибших и пострадавших не уточняется.

Ранее дрон-камикадзе атаковал поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Он упал в 400 метрах от границы с Украиной и взорвался на земле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД РФ ответили на заявление Макрона о проигрыше России в конфликте на Украине
Стало известно о взятии российскими военными Масютовки в Харьковской области
В российском регионе украинский дрон атаковал полицейских
Посол России оценил возможность разрыва дипломатических отношений с Польшей
Совет директоров «Газпрома» обсудит выплату дивидендов по итогам 2022 года
В США признали роль Китая в урегулировании кризиса на Украине
Баскетболист ЦСКА Швед высказался о продолжении карьеры
Макрон отверг данную ему французами характеристику
Названо главное преимущество украинских военных в Артемовске
Пушков предупредил США о последствиях замораживания финансовых резервов России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.