Граничащий с Украиной российский регион атаковал дрон-камикадзе

SHOT: дрон-камикадзе атаковал поселок Белая Березка в Брянской области

Дрон-камикадзе атаковал поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, беспилотник упал в 400 метрах от границы с Украиной и взорвался на земле. В результате пострадавших в приграничном российском регионе нет, разрушений не зафиксировано.

15 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Хоромное в Брянской области. В результате оказался полностью разрушен частный дом, повреждения также получило административное здание.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.