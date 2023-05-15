Граничащий с Украиной российский регион атаковал дрон-камикадзе
SHOT: дрон-камикадзе атаковал поселок Белая Березка в Брянской области
Дрон-камикадзе атаковал поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным авторов канала, беспилотник упал в 400 метрах от границы с Украиной и взорвался на земле. В результате пострадавших в приграничном российском регионе нет, разрушений не зафиксировано.
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