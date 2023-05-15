Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 15 мая 2023Россия

Граничащий с Украиной российский регион атаковал дрон-камикадзе

SHOT: дрон-камикадзе атаковал поселок Белая Березка в Брянской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Дрон-камикадзе атаковал поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, беспилотник упал в 400 метрах от границы с Украиной и взорвался на земле. В результате пострадавших в приграничном российском регионе нет, разрушений не зафиксировано.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

15 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Хоромное в Брянской области. В результате оказался полностью разрушен частный дом, повреждения также получило административное здание.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на публикацию о якобы желании Пригожина сдать позиции ВС РФ
Счета модного дома Валентина Юдашкина арестовали за многомиллионные долги
«Истребитель демонов» с мечом в московского метро попал на видео
Директор написала донос на российскую школьницу из-за кос в цветах флага Украины
Троих российских подростков арестовали за поджог оборудования на железной дороге
Глава ЛНР раскрыл подробности взрыва в центре Луганска
«Легион "Свобода России"» внесли в перечень террористов и экстремистов
В Аргентине рекордно поднимут ключевую ставку
Жену экс-премьера Пакистана Имрана Хана отпустили под залог
Известная российская телеведущая раскрыла способ покупки квартиры в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.