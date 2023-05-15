Появились кадры разрушенного дома после атаки ВСУ на российский регион

Mash опубликовал видео последствий обстрела частного дома в Брянской области

В сети появились кадры с места обстрела частного дома в Брянской области. Видеозапись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден полностью сгоревший частный дом — все вокруг покрыто пеплом от огня, лежат обломки здания.

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область, стало известно в понедельник, 15 мая. Под удар попало село Хоромное. Помимо дома, повреждения также получило административное здание. Официально информация об этом не подтверждена.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.