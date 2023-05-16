Психолог разъяснила разницу между сезонной хандрой и депрессией

Психолог Диана Лобанова: сезонная хандра длится максимум две недели

Медицинский психолог Диана Лобанова заявила, что многие люди часто путают депрессию и сезонную хандру, но между ними есть существенная разница. Основные отличия между этими двумя состояниями она раскрыла в беседе с «Известиями».

Хандра длится максимум две недели и проходит сама собой, в то время как продолжительность депрессивного эпизода гораздо больше, разъяснила Лобанова.

Хандра может быть сезонной и обуславливаться переходами, связанными с погодой, усталостью от учебы, работы или другой деятельности. Это состояние, при котором не хочется ничего делать, когда привычные вещи не радуют Диана Лобанова медицинский психолог

При этом, как отметила психолог, депрессия обычно сопровождается рядом неприятных симптомов, включая бессонницу, угнетенность настроения, подавленность, повышенную тревожность и головные боли.

Кроме того, по словам Лобановой, депрессия не пройдет сама собой и справиться с ней самостоятельно в одиночку довольно сложно. Врач призвала внимательно следить за своим психоэмоциональным состоянием и при появлении тревожных признаков не бояться обратиться за профессиональной помощью.

Ранее американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о борьбе с депрессией. По его словам, на протяжении многих лет он пережил не одну серию приступов депрессии, начиная еще с того времени, когда учился в колледже.