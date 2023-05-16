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18:42, 16 мая 2023Забота о себе

Психолог разъяснила разницу между сезонной хандрой и депрессией

Психолог Диана Лобанова: сезонная хандра длится максимум две недели

Фото: Unsplash

Медицинский психолог Диана Лобанова заявила, что многие люди часто путают депрессию и сезонную хандру, но между ними есть существенная разница. Основные отличия между этими двумя состояниями она раскрыла в беседе с «Известиями».

Хандра длится максимум две недели и проходит сама собой, в то время как продолжительность депрессивного эпизода гораздо больше, разъяснила Лобанова.

Хандра может быть сезонной и обуславливаться переходами, связанными с погодой, усталостью от учебы, работы или другой деятельности. Это состояние, при котором не хочется ничего делать, когда привычные вещи не радуют

Диана Лобанова медицинский психолог
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При этом, как отметила психолог, депрессия обычно сопровождается рядом неприятных симптомов, включая бессонницу, угнетенность настроения, подавленность, повышенную тревожность и головные боли.

Кроме того, по словам Лобановой, депрессия не пройдет сама собой и справиться с ней самостоятельно в одиночку довольно сложно. Врач призвала внимательно следить за своим психоэмоциональным состоянием и при появлении тревожных признаков не бояться обратиться за профессиональной помощью.

Ранее американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о борьбе с депрессией. По его словам, на протяжении многих лет он пережил не одну серию приступов депрессии, начиная еще с того времени, когда учился в колледже.

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Наталья Обрядина
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