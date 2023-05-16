В лаборатории воспроизвели аккреционный диск вокруг черной дыры

Physical Review Letters: воспроизведен аккреционный диск вокруг черной дыры

Исследователи Имперского колледжа Лондона создали в лаборатории вращающийся диск из плазмы, имитирующий диски вокруг черных дыр. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Когда материя приближается к черным дырам, она нагревается, превращаясь в плазму и образуя аккреционный диск. Вращение вызывает центробежную силу, которая уравновешивается гравитацией черной дыры. Ведущая теория состоит в том, что нестабильность магнитных полей в плазме вызывает трение, заставляя ее терять энергию и падать внутрь черной дыры.

Для имитации этого процесса был использован мегаамперный генератор для экспериментов по плазменной имплозии (MAGPIE), который сталкивал восемь плазменных струй, образуя вращающуюся колонну. Было подтверждено, что чем ближе к внутренней части, тем быстрее происходило вращение плазмы, что является важной характеристикой аккреционных дисков во Вселенной.

MAGPIE производит короткие импульсы плазмы, то есть в ходе эксперимента было возможно воспроизвести только один оборот диска. Однако число оборотов можно увеличить с помощью более длинных импульсов, что позволит лучше охарактеризовать свойства аккреционного диска. Более длительное время проведения эксперимента также позволит изучить влияние магнитных полей на трение в системе.