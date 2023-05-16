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03:24, 16 мая 2023Мир

Названы возможные гаранты безопасности сторон украинского конфликта

Al Jazeera: для достижения мира на Украине гарантии безопасности должны дать Китай и ЕС

Фото: David Gray / Reuters

Для достижения мира на Украине гарантии безопасности Киеву может дать Евросоюз (ЕС), а РоссииПекин, пишет Al Jazeera.

По словам автора, украинский конфликт не завершится, если стороны не получат гарантий безопасности. Издание считает, что ЕС более надежный союзник для Украины, чем США. России придется довериться Китаю, уточнил автор. «Гарантии безопасности для Украины должен предложить Евросоюз, чьи экономические интересы затронуты в этом конфликте. Киев может предпочесть иметь дело с Вашингтоном, но рано или поздно он поймет, что Брюссель гораздо более надежный союзник», — говорится в статье.

Журналист считает, что Китаю следует меньше поддерживать Россию, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров. При этом Пекин может дать гарантии безопасности Москве. «И как бы Запад ни боялся подъема Китая, ему придется сыграть свою роль в продвижении мира на Украине», — добавило издание.

Ранее Кремль назвал условия для перехода ситуации на Украине в новое русло. Без учета украинскими властями новых реалий и сложившейся ситуации переговоры невозможны, уточнили в пресс-службе президента РФ.

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Марина Совина
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