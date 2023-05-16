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11:50, 16 мая 2023Интернет и СМИ

Маск заявил о ненависти Сороса к человечеству

Илон Маск заявил, что американский миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Американский миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Twitter.

«Он (Сорос — прим. «Ленты.ру») хочет подорвать саму основу цивилизации. Сорос ненавидит человечество», — написал Маск.

Также предприниматель заявил, что сеть фондов Сороса была создана «не с благими намерениями».

Ранее сообщалось, что Сороса заподозрили в подкупе крупных американских СМИ. По данным телеканала Fox News, миллиардер в течение многих лет платил сотрудникам CNN, Bloomberg, The Washington Post и другим влиятельным деятелям СМИ, чтобы они освещали мировые события так, как он хочет.

Джордж Сорос — американский финансист, инвестор и миллиардер. Является создателем сети фондов «Открытое общество» (внесен Минюстом России в реестр нежелательных организаций), известной как «Фонд Сороса». Организация занимается выделением грантов различным медиа и компаниям. В январе 2023 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал фонд Сороса «чуть ли не основным мировым центром по планированию и осуществлению цветных революций».

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Олег Давыдов
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