Российский экс-депутат получил шесть лет колонии за контрабанду ЛСД из Германии

В Новосибирске бывшего депутата осудили на шесть лет за контрабанду ЛСД из Германии

Калининский районный суд Новосибирска приговорил к шести годам лишения свободы Романа Янова по делу о контрабанде наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о бывшем депутате сельсовета из Новосибирской области, уточняет ТАСС. Он признан виновным по части 3 статьи 229.1 («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 228 («Покушение на приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере») УК РФ. Янов будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, фигурант заказал в интернете ЛСД из Германии массой около 0,0055 грамма за 200 евро (около 18 тысяч рублей). Однако сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков новосибирской таможни нашли посылку с запрещенным веществом и изъяли ее.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ изъяли почти 500 килограммов кокаина на российской границе в Смоленской области.