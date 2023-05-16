На территории санатория МВД рухнул беспилотник с камерами

В Смоленской области на территории санатория МВД рухнул беспилотник с двумя камерами

В Смоленской области на территории санатория МВД рухнул беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, беспилотник нашла вечером медсестра. Она вызвала полицию. Правоохранители осмотрели дрон и поняли, что взрывных устройств в нем нет. Однако внутри находились две камеры, аккумуляторная батарея и антенна. При этом карты памяти не было.

В настоящий момент БПЛА отправили на экспертизу, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что дрон упал на один из складов хранения взрывчатых веществ в Подмосковье. Коптер не нес боеприпасы и был оборудован видеокамерой. Он мог упасть из-за севшей батарейки.