Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:40, 16 мая 2023Силовые структуры

На территории санатория МВД рухнул беспилотник с камерами

В Смоленской области на территории санатория МВД рухнул беспилотник с двумя камерами

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

В Смоленской области на территории санатория МВД рухнул беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, беспилотник нашла вечером медсестра. Она вызвала полицию. Правоохранители осмотрели дрон и поняли, что взрывных устройств в нем нет. Однако внутри находились две камеры, аккумуляторная батарея и антенна. При этом карты памяти не было.

В настоящий момент БПЛА отправили на экспертизу, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что дрон упал на один из складов хранения взрывчатых веществ в Подмосковье. Коптер не нес боеприпасы и был оборудован видеокамерой. Он мог упасть из-за севшей батарейки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли приграничный российский регион с помощью фосфорных бомб
Названы пять главных ошибок при стирке постельного белья
Кадыров прокатился на модернизированном танке и пообещал приехать в Киев
Мужчине с недовольной долгим сексом женой дали совет
В Белом доме захотели повлиять на развитие искусственного интеллекта
Samsung создаст собственный аналог ChatGPT
Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума
Ученого РАН заподозрили в госизмене
В США назвали источник более высоких доходов Харрис по сравнению с Байденом
В США назвали бессмысленным потолок цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.