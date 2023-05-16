В России возникли сложности с обучением пилотов самолетов

«Ведомости»: учебные центры Росавиации пожаловались на нехватку самолетов для обучения

Центры обучения пилотов по всей России жалуются на серьезную нехватку самолетов, неисправны около половины машин, но ремонтировать их сложно из-за санкций. Об этом со ссылкой на данные начальника управления летной эксплуатации Росавиации Владимира Израилева пишут «Ведомости».

Выступая на годовом собрании Союза авиапроизводителей, чиновник напомнил, что в учебном процессе используют зарубежные суда — это самолеты Cessna 172, Diamond 40/42, L-410 и легкие вертолеты Bell и Eurocopter. В случае ремонта хуже всего дела обстоят с двигателями. Доставка занимает много времени, а иногда и срывается вовсе.

Общие сложности возникают во всех девяти летных училищах ведомства. Например, учащиеся Омского летного технического колледжа выпускаются с огромной задержкой.

По словам Израилева, какого-то решения он сейчас не видит, но если его не найти, то вскоре на магистральных самолетах, которые разрабатывает российская промышленность для замены лайнеров западного производства, попросту некому будет летать. Он рассказал, что Росавиация отправила предложение Минпромторгу создать российский самолет с нужными для обучения характеристиками.

В свою очередь заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Андрей Богинский, также участвовавший в собрании, напомнил, что Росавиация несколько лет не закупала новую технику из-за нехватки средств. При этом ОАК не так давно разрабатывала легкий шестиместный одномоторный самолет Як-118, модификацию советского Як-18Т. Богинский указал, что компания готова начать разработку самолета, если на него найдутся ресурсы.

Представитель Минпромторга рассказал, что разработка Як-118 находится на начальной стадии, в ведомство проект не направляли. Если это случится, то финансирование рассмотрят при формировании бюджета.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отметил, что в условиях санкций без собственных учебно-тренировочных самолетов и вертолетов обучать пилотов будет крайне сложно. Ключевым условием эксперт назвал наличие российского двигателя, разработки его ведутся, но пока на самолеты ставить нечего.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с ремонтом двигателей парк самолетов Sukhoi Superjet 100 в российских авиакомпаниях к 2030 году может сократиться более чем в пять раз — со 150 единиц до 28. Такой прогноз представили входящие в «Ростех» корпорация «Иркут» (производитель лайнера) и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).