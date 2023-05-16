В отношении Noize MC завели дело об отсутствии маркировки иноагента

В отношении рэпера Noize MC завели дело об отсутствии маркировки иностранного агента

На уехавшего из России музыканта Ивана Алексеева (внесен Минюстом в реестр иноагентов), более известного под псевдонимом Noize MC, составили протокол об отсутствии маркировки иностранного агента в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Известно, что в отношении рэпера уже завели административное дело. Итоговое решение будет выносить Кузьминский суд Москвы. Детали разбирательства не раскрываются. Отмечается, что исполнителю грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

18 ноября прошлого года Минюст России признал Ивана Алексеева физлицом-иноагентом. Одной из причин данного решения указано осуществление политической деятельности, а в сведениях об иностранных источниках — Украина.