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20:37, 16 мая 2023Культура

В отношении Noize MC завели дело об отсутствии маркировки иноагента

В отношении рэпера Noize MC завели дело об отсутствии маркировки иностранного агента

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На уехавшего из России музыканта Ивана Алексеева (внесен Минюстом в реестр иноагентов), более известного под псевдонимом Noize MC, составили протокол об отсутствии маркировки иностранного агента в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Известно, что в отношении рэпера уже завели административное дело. Итоговое решение будет выносить Кузьминский суд Москвы. Детали разбирательства не раскрываются. Отмечается, что исполнителю грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

18 ноября прошлого года Минюст России признал Ивана Алексеева физлицом-иноагентом. Одной из причин данного решения указано осуществление политической деятельности, а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

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Сергей Равин
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