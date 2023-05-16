Названы города России с наиболее подорожавшими новостройками

«Домклик»: сильнее всего в апреле новостройки подорожали в Ростовской области

Среди регионов России, ставших лидерами по количеству ипотечных выдач в «Сбере» за апрель 2023 года, новостройки в том же месяце сильнее всего подорожали в Ростовской области. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Домклик» пишут «Известия».

По данным экспертов, за месяц положительная динамика стоимости квадратного метра новых квартир составила 3,4 процента. Вторым регионом в списке локаций с наиболее подорожавшим жильем на первичном рынке они назвали Нижегородскую область с ростом цен на 2,9 процента. Замкнула тройку Тюменская область, где стоимость «квадрата» в апреле повысилась на 2,2 процента.

В среднем по десяти исследуемым регионам цена квадратного метра в новостройках относительно марта 2023 года увеличилась на 2,3 процента, достигнув показателя в 116 тысяч рублей. По словам экспертов, благодаря устойчивому спросу на ипотеку и, в частности, на новые квартиры, произошла стабилизация цен. Они добавили, что сейчас процесс поиска нового равновесного уровня продолжается.

В мае аналитики Urbanus.ru пришли к выводу, что для покупки квартиры в российских мегаполисах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) будет достаточно 4-5 миллионов рублей. По словам экспертов, в этой ценовой категории в большинстве городов-миллионников представлено от одной седьмой (около 14,3 процента) до одной четвертой части (25 процентов) предложения.

