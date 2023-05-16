Глава украинской разведки похвалил российские оборонительные линии
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов похвалил российские оборонительные линии
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов похвалил российские оборонительные линии, назвав их правильными и сильными. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».
«Оборону они (Вооруженные силы России — прим. «Ленты.ру») построили эшелонированную, правильную, сильную оборону», — сказал Буданов, рассуждая о грядущем контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Также глава ГУР Украины признался в причастности Киева к подрывам медийных лиц в России. При этом он не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к покушению на писателя Захара Прилепина.