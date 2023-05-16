Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:34, 16 мая 2023Бывший СССР

Глава украинской разведки похвалил российские оборонительные линии

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов похвалил российские оборонительные линии

Фото: Laurent Van der Stockt / Le Monde / Getty Images

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов похвалил российские оборонительные линии, назвав их правильными и сильными. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

«Оборону они (Вооруженные силы Россииприм. «Ленты.ру») построили эшелонированную, правильную, сильную оборону», — сказал Буданов, рассуждая о грядущем контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также глава ГУР Украины признался в причастности Киева к подрывам медийных лиц в России. При этом он не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к покушению на писателя Захара Прилепина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Захарова ответила на признание Буданова в причастности Киева к подрыву россиян
Власти подтвердили уничтожение украинских дронов в Курской области
Акции турецких банков упали после выборов президента
Китай призвал посольства в Пекине прекратить демонстрацию флага Украины
Пассажирский самолет вынужденно приземлился из-за неисправности двигателя
ФСБ накрыла восемь диверсионных групп в Тюменской и Свердловской областях
В Петербурге запретили использование беспилотников
В Киеве объяснили хитростью частые заявления о скором наступлении ВСУ
Выявлена связь между ожирением и раком крови
Популярный ведущий обматерил коллегу и остался без работы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.