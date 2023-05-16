Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:02, 16 мая 2023Бывший СССР

Глава разведки Украины подтвердил причастность Киева к подрывам россиян

Глава ГУР Буданов подтвердил причастность Киева к подрывам медийных лиц в России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил причастность Киева к подрывам медийных лиц в России. Его слова передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», — признался он. При этом Буданов отказался подтверждать или опровергать причастность Украины к покушению на писателя Захара Прилепина.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское. На пути следования машины с писателем были заложены две противотанковые мины, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения Прилепин получил ранения обеих ног, водитель машины погиб. Обвиняемый в подрыве машины арестован.

Ранее Буданов, комментируя обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сказал, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Глава разведки Украины подтвердил причастность Киева к подрывам россиян
Заявивший два месяца назад об уходе из кино Кантемир Балагов вернулся к работе
Возле АЗС в Курской области нашли самодельное взрывное устройство
Доктор Павлова назвала самый опасный вид витаминов
Москвич вместе с сыном избил десятилетнего школьника на детской площадке
Booking.com стал показывать россиянам завышенные цены на отели в Турции
Названы наиболее привлекательные для клещей участки тела
Украинца и россиян задержали за гибель замначальника УМВД Запорожья
Москвич разогнался на электросамокате и проломил себе череп
Галич пожаловалась на свинство гостьи ее YouTube-шоу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.