Юлия Пересильд показала мытье головы в космосе на видео

Актриса Юлия Пересильд показала мытье волос на МКС на видео

Российская актриса Юлия Пересильд показала фанатам процесс мытья волос на МКС, где она находилась во время съемок фильма «Вызов». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Юлия опубликовала видео, в котором наносит на кожу головы специализированный шампунь для космонавтов, а после этого втирает его в мокрые волосы с помощью салфетки.

«И вот один из самых часто задаваемых вопросов: "А как там помыть голову?" Это я мою голову специальным космическим шампунем из укладки "Комфорт". Как-то так это происходит!» — подписала она ролик.

Съемочная группа картины «Вызов» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2021 года. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (эту роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта. Бюджет проекта, по словам его создателей, составил около миллиарда рублей.

Ранее в мае сообщалось, что кассовые сборы фильма «Вызов» превысили один миллиард рублей.