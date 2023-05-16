Юлия Пересильд показала мытье головы в космосе на видео
Российская актриса Юлия Пересильд показала фанатам процесс мытья волос на МКС, где она находилась во время съемок фильма «Вызов». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Юлия опубликовала видео, в котором наносит на кожу головы специализированный шампунь для космонавтов, а после этого втирает его в мокрые волосы с помощью салфетки.
«И вот один из самых часто задаваемых вопросов: "А как там помыть голову?" Это я мою голову специальным космическим шампунем из укладки "Комфорт". Как-то так это происходит!» — подписала она ролик.
Съемочная группа картины «Вызов» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2021 года. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (эту роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта. Бюджет проекта, по словам его создателей, составил около миллиарда рублей.
Ранее в мае сообщалось, что кассовые сборы фильма «Вызов» превысили один миллиард рублей.